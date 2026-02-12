В Челябинске экс-гендиректор ЮУ КЖСИ получил реальный срок за растрату 34 миллионов

Вместо исполнения служебных задач он направил подотчетные средства на возврат собственных займов

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему генеральному директору АО Специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ). Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями почти на 35 миллионов, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

В суде установлено, что с ноября 2021 по август 2023 года подсудимый, пользуясь правом распоряжения имуществом корпорации, получил под отчет более 34 миллионов рублей. Вместо исполнения служебных задач он направил эти средства на возврат собственных займов, чем причинил компании ущерб в особо крупном размере.

Ранее фигурант уже был осужден по той же статье к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Однако прокуратура обжаловала приговор, и областной суд направил дело на новое рассмотрение.

По итогам повторного процесса, с учетом позиции гособвинителя, суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии-поселения. Кроме того, осужденному запрещено в течение двух лет занимать определенные должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Иск прокурора о возмещении ущерба в полном объеме удовлетворен.