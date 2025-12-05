В Челябинске экс-гаишник 6 лет вымогал взятки

Он незаконно получил более миллиона рублей

В Челябинске бывший инспектор ГАИ предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Его обвиняют за взятки с вымогательством, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По версии следствия, 55-летний бывший старший инспектор на протяжении шести лет получал взятки через вымогательство. Суммы разные: от 14 до 384 тысяч рублей. Всего он «заработал» более одного миллиона.

Используя высокую должность, он без очереди включал машины и микроавтобусы в график техосмотра, закрывал глаза на дефекты транспорта, быстро оформлял и продлевал разрешения на перевозку опасных грузов без техконтроля. Не обходилось и без «помощи» в прекращении административных дел и исключении процессуальных действий.

На машины, квартиры в Москве и Челябинске и на расчетные счета наложили арест. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.