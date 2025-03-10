В Челябинске экс‑директора института осудили за взятки от студента

Елена Гнатышина получила условный срок

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елене Гнатышиной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Деньги виновная получила от студента через посредника за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и выставление гарантированной положительной оценки за сдачу государственной итоговой аттестации без фактической проверки знаний.

«Суд назначил виновной наказание сроком на пять лет условно с испытательным сроком пять лет», — прокомментировали в суде.

Ранее вынесли приговор и проректору этого вуза Павлу Рябчуку. Он получил четыре года лишения свободы условно.

Напомним, проректор педуниверситета Павел Рябчук и замдиректора института (одного из подразделений ЮУрГГПУ) Антон Семченко были задержаны сотрудниками ФСБ 31 января 2023 года. Обоим было предъявлено обвинение в получении взяток от студентов.

Во время следствия Антон Семченко находился под домашним арестом. Его признали виновным в получении 13 взяток на 300 тысяч рублей. Ранее ему вынесли приговор и назначили штраф два миллиона рублей.