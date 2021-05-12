В Челябинске экс-чиновница Минтарифов пойдет под суд за взятку

Женщину обвиняют в получении денег от коммерческой фирмы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Ее обвиняют в получении взятки. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемая, находясь в должности начальника одного из отделов Минтарифов, получила взятку в размере 50 тысяч рублей от директора коммерческой организации. За эти средства женщина должна была подготовить материалы, обосновывающие установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии», — рассказала старший помощник прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

В отношении экс-сотрудницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.

Как ранее писал наш сайт, экс-начальница управления лекарственного обеспечения регионального Минздрава Арина Устюгова была задержана 15 декабря 2020 года с поличным при получении взятки от представителя международной фармацевтической компании. По версии следствия, в обмен на полмиллиона в пакете она обещала выдать взяткодателю персональные данные ряда лиц и совершить в его пользу иные незаконные действия. Ранее сообщалось, что персональные данные могут принадлежать родителям детей, больных СМА — спинальной мышечной атрофией. Это орфанное, редкое заболевание, лечение от которого стоит десятки миллионов рублей.

В Центральном районном суде в отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия.