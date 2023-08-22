В Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа

Ребенок находится в больнице

Накануне вечером, 21 августа, в Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской полиции, ребенка госпитализировали с травмами.

ЧП произошло в одном из домов, расположенных на улице Героев Танкограда в Калининском районе. Девочка стояла на подоконнике, окно было открыто. В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку, она не выдержала, и девочка выпала из окна.

На место происшествия приехали медики скорой помощи и сотрудники полиции.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции „Калининский“. Ребенок находится в больнице. Семья, в которой воспитывается девочка, в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка.

В конце июля в Магнитогорске из окна многоэтажки выпал пятилетний мальчик. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Тогда полиция также начала проверку.