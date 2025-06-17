В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа

Малыш находится в тяжелом состоянии

Двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа на северо-западе Челябинска. Информацию ИА «Первое областное» подтвердили в областном полицейском главке.

Трагедия произошла на улице Братьев Кашириных, 89. Ребенка доставили в реанимацию. Полиция проводит проверку по факту инцидента. В региональном Минздраве сообщили, что ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Это второе громкое происшествие с участием детей за последние несколько дней. Ранее сообщали, что в Пласте Челябинской области из окна выпал семилетний ребенок.