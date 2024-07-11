В Челябинске двухлетний мальчик погиб, выпав из окна

По предварительным данным, ребенок сам забрался на подоконник

В Челябинске двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома в переулке Мамина и погиб на месте. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, ЧП случилось накануне вечером. Мальчик сам залез на подоконник, открыл окно на кухне и выпал на козырек подъезда. Бабушка в момент ЧП находилась в другой комнате.

По информации источника корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», мать мальчика с тремя малышами (три месяца, два года и год) приехала в Челябинск из Свердловской области в гости к своей матери. Но несколько дней назад попала в больницу с пневмонией. Самого младшего мальчика госпитализировали вместе с ней. Средний часто плакал, и женщина решила вернуться домой. А когда приехала — сын был уже мертв.

«Следственное управление повторно обращается к жителям региона с убедительной просьбой: во избежание несчастных случаев быть более внимательными к своим детям, не оставлять их без присмотра», — напомнили в ведомстве.

Установите на окна специальные ограничители.