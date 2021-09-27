В Челябинске двух водителей осудили за смертельное ДТП

В аварии погиб 20-летний мужчина

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что 18 января прошлого года на дороге, ведущей к микрорайону Залесье, столкнулись ВАЗ-21074 и такси «Рено Логан». В результате ДП погиб 20-летний пассажир отечественного авто, а также пострадала несовершеннолетняя девочка, находившаяся в салоне.

«Выяснилось, что водитель ВАЗа двигался на зеленый сигнал светофора на скорости 109 км/ч, а водитель такси не уступил ему дорогу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил водителю ВАЗа наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на 2 года и 6 месяцев.

Водителю «Рено Логан» суд вынес приговор и отправил в колонию-поселение на 1 год и 6 месяцев, также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.

Осужденные должны выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего в размере 1,9 млн рублей.