В Челябинске двух подростков похитили и избили, чтобы получить 160 тысяч рублей

Преступников поймали, уголовное дело передали в суд

В Челябинске перед судом предстанут три челябинца, похитившие двух несовершеннолетних. Мужчины также вымогали у них деньги, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, 16 апреля 2025 года трое мужчин в возрасте 19, 23 и 33 лет, действуя как ОПГ, под выдуманным предлогом заманили 16‑летнего подростка и его подругу к одному из домов по улице Российской. Мальчика силой затолкали в багажник авто, а девушку — в салон другой машины.

Подростков отвезли к гаражу на Механической, где потребовали передать им 160 тысяч рублей. Несовершеннолетних избили бейсбольной битой и выстрелили в ноги из пневматического пистолета. Мальчик был вынужден согласиться с условиями передачи денег.

«В это время девушке удалось по телефону сообщить знакомым о преступлении, о чем стало известно обвиняемым, которые, опасаясь быть задержанными, отпустили потерпевших», — сообщают в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что двоих обвиняемых заключили под стражу, третьего — посадили под домашний арест.

Уголовное дело возбудили за похищение людей и вымогательство. Расследование курировал лично Александр Бастрыкин. Обвиняемых ждет суд.