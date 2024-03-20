На пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева в Челябинске столкнулись Chevrolet под управлением 28-летнего мужчины и автомобиль Kia, за рулем которого находился 33-летний водитель, сообщили Первому областному информагентству в городской ГИБДД.
Авария случилась накануне вечером. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи.
«В результате ДТП травмы получили два пассажира Kia, госпитализированы», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Челябинцам напоминают о соблюдении ПДД, скоростного режима и дистанции.