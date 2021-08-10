В Челябинске двух мужчин осудили за убийство знакомого

Виновные отправлены на принудительное лечение к психиатру

Челябинский областной суд вынес приговор 62-летнему и 23-летнему местным жителям. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденные в июне прошлого года поссорились с приятелем в ходе распития спиртного. Они напали на жертву с ножом и нанесли множество ранений. Мужчина скончался на месте.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет и 14 лет 15 дней, с ограничением свободы сроком на 1 год и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в областной прокуратуре.

Кроме того, виновных отправили на принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Александра Алексеева. Его обвиняют в убийстве жены, совершенном с особой жестокостью. Ранее медицинская экспертиза показала, что Алексеев страдает психическим расстройством.