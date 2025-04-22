В Челябинске двух иностранцев задержали с 38 свертками героина

После отбывания наказания их депортируют

Полицейские наркоконтроля задержали двух граждан ближнего зарубежья с 38 свертками героина, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

25-летнюю женщину и 22-летнего мужчину удалось задержать, когда они раскладывали наркотики по тайникам.

«Задержанные снимали комнату в челябинском общежитии. У них изъят расфасованный героин. После обследования местности в Тракторозаводском районе Челябинска обнаружено еще два тайника с наркотиками», — рассказали в региональном полицейском главке.

Участие в незаконном обороте наркотиков карается большими сроками, вплоть до пожизненного заключения.