В Челябинске двух бездомных осудили за убийство

Виновные зарезали двух собутыльников

Сегодня, 14 марта, Челябинский областной суд вынес приговор двум бездомным. Они признаны виновными в убийстве (пункты «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что 14 июня прошлого года подсудимые поссорились с двумя собутыльниками на Троицком тракте, зарезали оппонентов ножом, а затем облили местность горючей жидкостью и подожгли.

«Приговором суда виновным назначено наказание каждому 19 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в областной прокуратуре.

Также родственникам одного из убитых каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей.