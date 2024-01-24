Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двоим местным жителям за организацию незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). Об этом сегодня, 24 января, сообщили в УФСБ по региону.
Виновные продавали фиктивные договоры о трудоустройстве иностранцам и сообщали об этом в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области.
«Суд приговорил одного из организаторов канала к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, второго к аналогичному сроку с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста», — сообщили в региональном УФСБ.