В Челябинске двоим мужчинам вынесли приговор за организацию незаконной миграции

Виновные продавали фиктивные трудовые договоры

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Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двоим местным жителям за организацию незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). Об этом сегодня, 24 января, сообщили в УФСБ по региону.

Виновные продавали фиктивные договоры о трудоустройстве иностранцам и сообщали об этом в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области.

«Суд приговорил одного из организаторов канала к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, второго к аналогичному сроку с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста», — сообщили в региональном УФСБ.