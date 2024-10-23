В Челябинске двоих сотрудников налоговой осудили за взятку в 200 тысяч рублей

Виновных отправили в колонию строгого режима

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор двоим сотрудникам филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. Их признали виновными в получении взятки. Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что в декабре прошлого года руководитель филиала и его подчиненный получили взятку на сумму более 200 тысяч рублей за незаконные действия в рамках контракта по конфиденциальному уничтожению служебных документов УФНС России по Челябинской области.

«Виновным назначено наказание на семь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима обоим. Также они должны выплатить штрафы в размере 684 тысяч рублей каждый», — сообщили в УФСБ по региону.