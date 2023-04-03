В Челябинске двоих подростков задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Парням грозит до 15 лет лишения свободы

В Челябинске возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ) в отношении 16-летнего и 17-летнего местных жителей. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подростки приобрели наркотики для дальнейшего распространения. При попытке сбыта 28 марта были задержаны сотрудниками полиции.

«В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — сообщили в региональном СК.

Санкция статьи предполагает реальное лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.