В Челябинске двоих парней осудили за ограбление курьера

Потерпевший доставил суши, однако клиенты отказались платить

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении двоих 17-летних местных жителей. Они признаны виновными в грабеже по предварительному сговору. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что подсудимые в один из апрельских дней решили заказать домой суши и выбрали набор за 1800 рублей.

«После того как курьер приехал к дому по улице Тухачевского, несовершеннолетние открыто похитили у него пакет с продуктами», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном. По пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору») челябинцам назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.