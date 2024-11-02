В Челябинске двоих несовершеннолетних поставили на учет за избиение девочки

Их родителей привлекут к административной ответственности

В Сети появились кадры нападения на девочку возле одного из торговых центров в Челябинске. Родители ребенка обратились в ОП «Тракторозаводский», сообщили в ГУ МВД по региону.

Установлены все участники потасовки.

«Двое подростков, наносивших удары, будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении их родителей полицейскими собираются материалы для привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Поскольку участники конфликта не достигли 16-летнего возраста, полиция продолжает работу с ними и их семьями.