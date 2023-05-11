В Челябинске двоих мужчин задержали за попытку сбыта 0,5 кг героина

Подозреваемые попытались скрыться при виде патрульной машины

Челябинские полицейские задержали двоих 23-летних мужчин по подозрению на сбыт 0,5 килограмма героина. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в УМВД по городу.

При виде патрульной машины в Ленинском районе Челябинска молодые люди попытались скрыться. Один из подозреваемых сбросил восемь свертков с порошком. В дальнейшем при досмотре у второго задержанного нашли еще 49 свертков. Выяснилось, что в пакетах был расфасован героин.

«Кроме того, в ходе проведения обыска по месту проживания одного из них сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли еще 101 сверток с героином. Итого общая масса изъятого наркотика составила более 520 граммов», — уточнили в городской полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Попытка незаконного сбыта наркотиков»). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.