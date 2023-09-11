В Челябинске двоих мужчин задержали по подозрению в ограблении 18-летней девушки

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 35-летнего и 37-летнего мужчин по подозрению в уличном грабеже, сообщили в УМВД по Челябинску.

В отдел полиции «Северо-Западный» обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что двое неизвестных выхватили у нее сумку на остановке «Улица Наркома Малышева» и скрылись. В сумке находились два мобильных телефона.

«После получения сообщения на место были незамедлительно направлены наружные наряды полиции для организации работы по горячим следам. В ходе опроса потерпевшей установлены приметы предполагаемых злоумышленников. При патрулировании близлежащей территории в одном из дворов полицейские заметили двух мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми», — рассказали в городской полиции.

Задержанные сообщили, что выбросили сумку и собирались вернуться за ней позже. Мужчины ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).