В Челябинске двоих мужчин спасли на пожаре в квартире

Они отказались от госпитализации

Сегодня, 11 марта, на улице Чоппа в Челябинске загорелась квартира на девятом этаже, сообщили ИА «Первое областное» в ГУ МЧС по региону.

Самостоятельно из-за задымления в подъезде эвакуировались 10 человек.

«На месте работают пожарные с автолестницей и три автоцистерны», — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

В горящей квартире находились двое мужчин, они вышли на балкон, от госпитализации отказались. К данному часу огонь ликвидирован. Причину возгорания выясняют дознаватели.

Видео с места происшествия от очевидцев смотрите в нашем телеграм-канале.