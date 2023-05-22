В Челябинске двоих мужчин осудили за убийство в шиномонтажной мастерской

Виновных отправили в колонию строгого режима

Челябинский областной суд вынес приговор 22-летнему и 24-летнему местным жителям за убийство 23-летнего собутыльника в шиномонтажной мастерской (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в декабре прошлого года в мастерской на улице Полковой в Калининском районе Челябинска подсудимые распивали спиртное со знакомым. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Виновные напали на жертву с битой, а потом добили молотком. Мужчина погиб на месте. Убийцы отнесли тело во двор дома на Свердловском проспекте, где его нашли прохожие.

«Суд приговорил виновных к 14 и 16 годам лишения свободы, обоим с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в областной прокуратуре.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.