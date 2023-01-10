В Челябинске двоих мужчин осудили за убийство в лесу

Очевидцами преступления стали пассажиры поезда

Челябинский областной суд вынес приговор жителям Миасса — 36-летнему Александру Ситникову и 46-летнему Андрею Миронову. Они признаны виновными в убийстве мужчины (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 10 января, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 21 февраля прошлого года в одном из частных домов Миасса распивали спиртные напитки Миронов, его сожительница, ее недавно освободившийся из колонии брат Александр Ситников и общий приятель. В какой-то момент приглашенный гость начал уделять повышенное внимание женщине, что разозлило ее сожителя и брата. В доме также находился сын Миронова, по указанию отца он отвез всех участников конфликта в лес около железнодорожной станции Флюсовая, где и произошло убийство из ревности.

Миронов и Ситников задушили мужчину, а затем нанесли ему несколько ударов топором по голове. Происходящее заметили пассажиры проезжавшего поезда и сразу позвонили в полицию. Подозреваемых задержали.

«Суд назначил Миронову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, Ситникову — в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год», — рассказали в пресс-службе суда.

Ситников ранее неоднократно судим, у него есть малолетний ребенок. Андрей Миронов совершил преступление впервые. Виновные также должны выплатить 1,5 млн рублей каждый родственникам погибшего.