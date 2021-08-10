В Челябинске двоих мужчин осудили за попытку сбыта наркотиков

Виновные размещали закладки по всей области

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что подсудимые в 2018 году купили в интернете килограмм наркотиков и сделали закладки на территории Челябинской области. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере»).

«Виновные приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафам в 130 и 100 тысяч рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как ранее писал наш сайт, челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики Марий Эл. Мужчина был задержан с 99 свертками экстази.

В июле Челябинский областной суд вынес приговор иностранному гражданину за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.



В Челябинской области возбудили уголовное дело после обнаружения нарколаборатории.