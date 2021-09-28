В Челябинске двоих мужчин оштрафовали за избиение подростков

Конфликт случился на улице Шаумяна

Мировой суд Советского района Челябинска оштрафовал двоих местных жителей за побои. Об этом сообщили в городском УМВД.

Конфликт случился 17 августа возле подъезда одного из домов на улице Шаумяна. Мужчина не уследил за своей полуторагодовалой дочкой — девочка упала с лестницы. Отец решил, что виновниками падения малышки стали трое подростков, которые находились рядом. Мужчина ударил одного из них, затем к потасовке присоединился сосед и надавал тумаков двум школьникам. Видео с камер наружного наблюдения красноречиво говорит о том, что побитые подростки не задевали девочку, даже наоборот — один из мальчишек бросился на спасение девочки, когда увидел, как она полетела вниз.

«В отношении мужчин были возбуждены административные дела по статье 6.1.1 КоАП РФ („Побои“)», — сообщили в городском УМВД.

Мировой суд Советского района оштрафовал отца девочки на 10 тысяч рублей, соседа — на 25 тысяч рублей.