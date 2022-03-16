В Челябинске двоих мужчин будут судить за инсценировки ДТП

По версии следствия, обвиняемые получили 595 тысяч рублей страховки незаконно

В Центральный районный суд Челябинска направлены уголовные дела в отношении двоих жителей региона. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы в Челябинске действовало преступное сообщество, члены которого совершили более 70 афер в сфере страхования.

Постоянные участники сообщества умышленно устраивали ДТП на дорогах города, затем обращались в ГИБДД и страховые компании. В качестве «актеров» приглашали знакомых молодых людей за вознаграждение.

«Обвиняемые предоставили машины и водительские удостоверения, после чего другие участники преступного сообщества обратились в страховую компанию, где получили страховую выплату около 595 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Дела направлены в суд для рассмотрения по существу.