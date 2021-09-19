В Челябинске двоих египтян задержали за распространение наркотиков

Подозреваемые заключены под стражу

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении двоих иностранцев. Их подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области .

У 20-летнего и 21-летнего подозреваемых обнаружили 47 свертков с синтетическим веществом общей массой в 25 граммов. По данным полиции, до задержания им уже удалось распространить по Челябинску 107 свертков с наркотиками.

В отношении иностранцев были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

«Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия они заключены под стражу», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным источника ИА «Первое областное», задержанные приехали из Египта и учились в одном из челябинских вузов.