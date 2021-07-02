В Челябинске двое полицейских пойдут под суд за взятки от похоронщика

Преступления выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников одного из районных отделов полиции Челябинска. Их обвиняют в получении взятки. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, в течение 2020 года обвиняемые получили взятку от предпринимателя на сумму более 30 тысяч рублей за предоставление сведений об умерших, чтобы оказать их родственникам ритуальные услуги.

В отношении полицейских были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Уголовные дела в отношении взяткодателя и еще одного сотрудника полиции, получавшего взятки в сумме более 160 тысяч рублей за совершение аналогичных незаконных, действий находятся на завершающей стадии расследования», — уточнили в СУ СКР по региону.

Преступление выявили сотрудники областного ГУ МВД.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.