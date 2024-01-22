В Челябинске двое парней избили и ограбили прохожего

Ущерб потерпевшему составил около 150 тысяч рублей

Возле одного из домов по улице Молодогвардейцев в Челябинске двое ранее судимых мужчин попросили у прохожего закурить, после чего сильно избили его и потребовали отдать кольцо, перчатки и наручные часы, сообщили в УМВД по городу.

Потерпевший получил множественные переломы лица и конечностей.

«Оперативники выяснили, что после совершения преступления злоумышленники уехали в Коркино, где впоследствии были задержаны по горячим следам у родственников, у которых они пытались скрыться. Часть похищенного имущества была изъята и после проведения необходимых следственных действий будет возвращена законному владельцу. Полицейские установили, что в Челябинск ранее неоднократно судимые жители Коркино приезжали за покупкой одежды», — рассказали в городской полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

В полиции напомнили, что разбой относится к категории тяжких преступлений и раскрывается практически в 100% случаев.