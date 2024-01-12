В Челябинске двое неизвестных подожгли шины в подъезде многоэтажки

Преступники пытались попасть еще в один дом, но им не открыли дверь

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Челябинская полиция разыскивает злоумышленников, которые минувшей ночью занесли в подъезд дома № 26 на улице Скульптора Головницкого автомобильные покрышки, облили бензином и подожгли у двери одной из квартир. Преступление попало на камеру домофона, однако лица поджигателей были скрыты медицинскими масками. Их личности сейчас пытаются установить, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Неизвестные глубокой ночью подъехали к подъезду многоэтажки на микроавтобусе Mercedes. На видеозаписи с умного домофона Интерсвязи видно, как один из них подносит к двери подъезда две автомобильные шины, а второй (предположительно, женщина) — пластиковую бутылку с горючей жидкостью. Эта же парочка позднее пыталась попасть внутрь другого многоквартирного дома, на улице 250-летия Челябинска, но им никто не открыл дверь.

«Для установления личностей поджигателей создана следственно-оперативная группа, сотрудники полиции принимают весь комплекс мер для их скорейшего задержания», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Раскрытие преступления находится на контроле у руководства областного главка МВД.