В Челябинске двое мужчин сняли металлочерепицу с крыши магазина

Подельников задержали по горячим следам

Бойцы Росгвардии задержали ранее неоднократно судимых 35-летнего и 38-летнего мужчин по подозрению в краже четырех листов металлочерепицы с крыши одного из магазинов на улице Чайковского в Челябинске. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

К бойцам подразделения обратился сторож магазина. Он сообщил, что двое неизвестных забрались на крышу и демонтировали часть покрытия. Листы металлочерепицы злоумышленники унесли в руках.

«Подозреваемые были задержаны на улице Кузнецова и доставлены в отдел полиции „Курчатовский“ для дальнейшего разбирательства», — рассказали в региональном отделении Росгвардии.