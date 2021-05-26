В Челябинске двое мужчин пытались украсть ворота с территории завода

Подозреваемые задержаны





Сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих мужчин 39 и 47 лет по подозрению в краже металлических ворот с площадки Челябинского цинкового завода. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Группа задержания получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на территории завода. Сотрудник службы безопасности предприятия рассказала прибывшим бойцам о том, что двое мужчин пытались похитить металлические ворота, предварительно сняв их с петель.

«Личности подозреваемых были установлены, ими оказались ранее судимые мужчины. Сумма ущерба заводу устанавливается. Подозреваемые переданы в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.