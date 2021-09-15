В Челябинске двое мужчин пойдут под суд за жестокое избиение незнакомца

От полученных травм потерпевший скончался

Прокуратура Металлургического района направила в суд обвинительное заключение в отношении двух 20-летних жителей Брединского района. Они признаны виновными в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемые у подъезда дома по улице Аральской в Челябинске беспричинно напали на 40-летнего мужчину, избили его и отобрали имущество на сумму 12,3 тысячи рублей. После этого они решили добить незнакомца и нанесли ему не менее 43 ударов по голове и телу.

В отношении молодых мужчин были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«Оба обвиняемых во время следствия находились под стражей. Один из них ранее был осужден условно. Родители погибшего предъявили иск о взыскании морального и материального вреда», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы дела переданы в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу.