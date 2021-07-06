В Челябинске двое мужчин пойдут под суд за попытку сбыта 6,5 кг героина

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы

В Челябинске завершено расследование по уголовному делу в отношении двух уроженцев Республики Башкортостан. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, 35-летний мужчина прибыл из Башкирии в Челябинск с целью продажи наркотиков. Преступный замысел он реализовывал с 18-летним «напарником».

«Всего установлено 25 преступных эпизодов. Противоправная деятельность соучастников пресечена сотрудниками ОНК УМВД России по Челябинску совместно с коллегами из регионального УФСБ», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Правоохранители во время обыска обнаружили 28 тайников с героином. Всего изъято из оборота более 6,5 килограмма вещества.

Расследование уголовного дела окончено и передано в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.