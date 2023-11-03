В Челябинске двое мужчин пойдут под суд за незаконный вылов 840 раков

Ущерб составил 193 тысячи рублей

В Советский районный суд Челябинска поступило дело в отношении двух жителей города, обвиняемых в незаконном вылове раков (часть 3 статьи 256 УК РФ). Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в середине октября обвиняемые выловили из акватории озера Смолино 840 раков с использованием запрещенных орудий лова.

«Причиненный ущерб в размере 193 тысячи рублей обвиняемыми возмещен в полном объеме», — сообщили в прокуратуре.

Преступление выявлено во время рейда по пресечению браконьерской деятельности.