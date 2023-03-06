В Челябинске двое мужчин пойдут под суд за мошенничество с БАДами на 3,2 млн рублей

Обвиняемые звонили пенсионерам и предлагали фиктивную компенсацию

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Новосибирска. Их обвиняют в мошенничестве (части 2, 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в течение года обвиняемые звонили пожилым людям, купившим БАДы, и предлагали денежную компенсацию на них.

«Под предлогом необходимости внесения пошлины или комиссии за предлагаемую денежную компенсацию обвиняемые похитили свыше 3,2 млн рублей у 10 жителей Челябинской, Брянской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областей и Москвы», — рассказали в региональной прокуратуре.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб 650 тысяч рублей.

Дело рассмотрит Центральный районный суд.