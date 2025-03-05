В Челябинске двое мужчин пойдут под суд за мошенничество на 6,3 млн рублей

Потерпевшими стали 10 человек

В Центральный районный суд Челябинска поступило дело о мошенничестве в сфере строительства (статья 159 УК РФ) в отношении 26-летнего и 27-летнего мужчин. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, фигуранты обманули десять человек, предлагая строительные услуги без намерения до конца выполнять обязательства.

«После частичного выполнения работ низкого качества они затягивали сроки, придумывая различные предлоги (семейные обстоятельства, погода, другие заказы), присваивая полученные по предоплате деньги», — рассказали в региональном полицейском главке.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму более 2,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба десяти потерпевшим.