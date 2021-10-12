В Челябинске двое мужчин пойдут под суд за фиктивные продажи запчастей для автомобилей

Ущерб потерпевшим составил более 3 млн рублей

Челябинская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в краже и мошенничестве. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, 26-летний и 27-летний мужчины в интернете и реальной жизни представлялись людям сотрудниками автосервиса и продавцами запчастей для машин. В переписках и телефонных переговорах обвиняемые вводили своих жертв в заблуждение, высылали людям фото запчастей, которых на самом деле у них и не было. После этого злоумышленники принимали от клиентов предоплату на банковскую карту и благополучно переставали выходить на связь.

«Пострадавшими являются жители различных городов и регионов России: Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Республики Башкортостан, Оренбурга и Ярославской области. Установлен 41 преступный эпизод, а сумма ущерба составила более трех миллионов рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Расследование уголовного дела окончено и передано в Советский райсуд для рассмотрения по существу.