В Челябинске двое мужчин ограбили пенсионерку, угрожая ей ножом

Подозреваемые задержаны

В Челябинске в отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о том, что двое мужчин совершили разбой в отношении 87-летней женщины, проникнув на ее садовый участок. Правоохранители опросили потерпевшую и свидетелей и вскоре задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что двое мужчин каким-то образом проникли на ее участок и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги и золотые серьги. Испугавшись, пенсионерка отдала им украшение, а также имевшиеся у нее семь тысяч рублей. Получив желаемое, неизвестные скрылись.

Полицейские, работая по заявлению, опросили потерпевшую, садоводов и других возможных очевидцев, а также проверили места возможного сбыта похищенного. Некоторое время спустя они задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний и 37-летний ранее неоднократно судимые местные жители.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ). Им грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания.