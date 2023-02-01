В Челябинске двое мужчин избили и обокрали местного жителя

Пострадавший находится в больнице

В Металлургическом районе Челябинска полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя. Они избили пострадавшего, а также украли у него деньги и сотовый телефон. Мужчины помещены в СИЗО, сообщили накануне в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 27-летнего челябинца пригласили в гости его знакомые. В какой-то момент во время распития спиртных напитков между ним и хозяевами квартиры возник конфликт, и последние начали избивать пострадавшего, а также потребовали у него сотовый телефон и деньги. Отдав им свое имущество и деньги в сумме 12 тысяч рублей, челябинец смог выбраться из квартиры и позвонить в полицию. При этом мужчина сообщил правоохранителям искаженную информацию, так как не только находился в состоянии стресса, но и был запуган подозреваемыми расправой в случае заявления на них в полицию.

«Впоследствии полицейскими были установлены все обстоятельства произошедшего и по подозрению в совершении противоправного деяния задержаны двое неработающих, ранее судимых местных жителей 26 и 24 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“)», — уточнили в ведомстве.

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.