В Челябинске следователи задержали двух мужчин 27 и 28 лет. Их подозревают в убийстве 94-летнего жителя Металлургического района, сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.
Трагедия произошла в квартире дома на улице 60-летия Октября. Подозреваемые, знакомые пенсионера, пришли к нему, чтобы одолжить денег. Когда мужчина отказал, они напали на него.
Следствие установило, что один из них как минимум пять раз ударил пенсионера по голове. Второй нанес семь ножевых ранений в голову и тело. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тело нашла соседка.
Подозреваемые сбежали, однако их быстро задержала полиция. В данный момент проводятся судебные экспертизы.