В Челябинске двое молодых мужчин убили и ограбили 94‑летнего пенсионера

Преступники были знакомы с жертвой и пришли к ней за деньгами

В Челябинске следователи задержали двух мужчин 27 и 28 лет. Их подозревают в убийстве 94-летнего жителя Металлургического района, сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла в квартире дома на улице 60-летия Октября. Подозреваемые, знакомые пенсионера, пришли к нему, чтобы одолжить денег. Когда мужчина отказал, они напали на него.

Следствие установило, что один из них как минимум пять раз ударил пенсионера по голове. Второй нанес семь ножевых ранений в голову и тело. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тело нашла соседка.

Подозреваемые сбежали, однако их быстро задержала полиция. В данный момент проводятся судебные экспертизы.