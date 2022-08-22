В Челябинске двое маленьких детей выпали с балкона на третьем этаже

Мальчик и девочка госпитализированы с травмами

В ночь на 21 августа в Советском районе Челябинска двое маленьких детей выпали с балкона третьего этажа. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, в этот момент они находились одни в квартире.

«Ночью на Обской, 2 выпали с балкона девятиэтажного дома двое маленьких детей, мальчик и девочка. Кто-нибудь знает, что там случилось?» — написал анонимный пользователь в паблике «Подслушано АМЗ Советский Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях под постом местный житель написал, что около четырех часов утра дети с балкона кричали прохожим, что мама на работе и оставила их одних, и предположил, что после этого они выпрыгнули.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» подтвердили факт произошедшего.

«Двое детей трех и пяти лет, по предварительным данным, остались дома одни. Мама куда-то отлучилась. Они проснулись, испугались и выпрыгнули с балкона. Сейчас дети в больнице. Оснований для криминала нет», — рассказали в ведомстве.

В произошедшем разбираются полицейские.