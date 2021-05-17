В Челябинске двое детей попали в больницы после ДТП

Шестилетние мальчики получили травмы





В субботу, 15 мая, в 14:20 напротив дома № 70 по улице Чайковского 43-летний водитель «Тойоты» сбил мальчика, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Шестилетний ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Напротив дома № 114 по улице Вагнера в этот же день 23-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил шестилетнего ребенка во дворе. Мальчика доставили в больницу.

Оба ребенка во время аварий находились в сопровождении матерей.

Добавим, с 17 мая по 14 июня 2021 года на территории Челябинской области проводится профилактическая акция «Летние каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами образовательных учреждений разработают памятки о профилактике детского травматизма в период летних каникул.

«За 4 месяца текущего года в области зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 112 получили ранения», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о необходимости объяснять детям правила дорожного движения и контролировать времяпровождение несовершеннолетних на улицах.