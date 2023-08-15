В Челябинске двое бездомных пойдут под суд за покушение на убийство младенца

Новорожденную нашли у мусорных баков

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд уголовное дело 38-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы. Их обвиняют в покушении на убийство новорожденного, подстрекательстве к убийству и оставлении в опасности, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в мае обвиняемая под лестницей нежилого помещения родила недоношенного ребенка и попросила сожителя отнести новорожденную девочку к мусорным контейнерам. Отец перерезал пуповину и выполнил просьбу роженицы. Очевидцы обнаружили ребенка в пакете на контейнерной площадке по улице Васенко и вызвали экстренные службы.

Бездомного отца девочки заключили в СИЗО.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Челябинска.