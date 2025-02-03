В Челябинске две женщины получили маткапитал на несуществующих детей

Обвиняемые успели обналичить деньги

В поселке Шагол 36‑летняя и 33‑летняя представительницы этнической диаспоры подали в ЗАГС ложные сведения о рождении детей в домашних условиях и получили документы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«После этого они оформили временную регистрацию в Свердловской области, где обратились в отделение Социального фонда за материнским капиталом. В общей сумме женщины получили порядка 720 тысяч рублей за несуществующих детей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (статья 159.2 УК РФ).