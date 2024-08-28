В Челябинске две женщины избили знакомую у подъезда

Ребенок потерпевшей выпал из коляски

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Во дворе одного из домов в Металлургическом районе Челябинска две женщины напали на знакомую, которая подошла к подъезду с коляской. Инцидент попал на камеру домофона.

От удара женщина упала на асфальт, отпустив коляску, после чего из люльки выпал двухмесячный младенец. У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга.

«Все участники конфликта установлены и опрошены. Пострадавшей женщине выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — сообщили в УМВД Челябинска.