В Челябинске две сотрудницы управляющей компании пойдут под суд за подделку протоколов собраний

Всего фиктивно было подписано 25 документов

Следствием ГУ МВД РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудниц УК «Приоритет». Их обвиняют в подделке протоколов собраний (статья 327 УК РФ). Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в региональном полицейском главке.

По версии следствия, в 2022 году женщины внесли ложные сведения о решении собственников 25 многоквартирных домов перейти в обслуживание к управляющей компании «Приоритет».

«Обвиняемые рассчитывали увеличить прибыль своей организации путем привлечения дополнительного количества обслуживаемых объектов в Калининском районе Челябинска», — прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Дело передано в суд.