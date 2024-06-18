В Челябинске две сотрудницы пункта выдачи маркетплейса украли товар на 100 тысяч рублей

Девушек задержали с поличным

В Челябинске задержали двух сотрудниц пункта выдачи одного из маркетплейсов по подозрению в краже товаров, сообщили в ГУ МВД по региону.

Представитель точки получения товаров обратился в полицию, когда обнаружил подмену заказов на складе.

«В результате оперативники совместно с представителями службы безопасности установили, что к совершению краж причастны две 24-летние сотрудницы пункта выдачи. В результате оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны на рабочем месте с поличным. При них находились похищенные вещи из очередного заказа, возврат которого они оформили и вместо посылки отправили упаковочную бумагу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).