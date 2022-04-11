В Челябинске две школьницы попали под колеса авто

Одну из них госпитализировали

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Напротив дома № 8/1 по улице Черкасской 44-летний водитель «Киа» сбил двух 14-летних школьниц. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в ГИБДД по городу.

ДТП случилось накануне вечером. Девочки перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

«Дети получили телесные повреждения. На прогулке они находились без сопровождения взрослых», — рассказали в Гоставтоинспекции.

Одну из пострадавших госпитализировали.

Как ранее сообщал наш сайт, 9 апреля вечером в центре Челябинска автомобилист сбил 33-летнего мужчину с 8-летней дочерью, обоих госпитализировали.

Днем 9 апреля в Челябинске возле ледовой арены «Трактор» водитель иномарки сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчиков госпитализировали с различными травмами.

