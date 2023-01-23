В Челябинске две аферистки подменяли деньги пенсионеров на билеты банка приколов

Так они украли более 250 тысяч рублей

Две челябинки под видом соцработников проникали домой к пенсионерам и воровали из квартир деньги. Похищенные купюры мошенницы подменяли билетами банка приколов. Пожилых людей обокрали в общей сложности на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.







В полицию Тракторозаводского района обратились две пенсионерки из заявили, что к ним домой пришли две незнакомые женщины, представились соцработниками, но документов никаких не показали.

Мошенники говорили, что пришли проверить на подлинность денежные сбережения пенсионеров. Одна женщина отвлекала хозяек квартиры, вторая меняла купюры на поддельные.

Полиция района задержала двух подозреваемых, женщин 31-го и 60-ти лет. При задержании у них обнаружили пачку билетов банка приколов на общую сумму 500 тысяч «рублей».

Во время расследования оказалось, что до этого злоумышленники украли 70 тысяч рублей у еще одной 86-летней пенсионерки. Заведено уголовное дело по факту кражи (часть 2 статья 158 УК РФ). Сейчас полицейские собирают доказательства виновности задержанных. Женщины находится под подпиской о невыезде.